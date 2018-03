Süüria valitsusvägede õhulöökides sai surma 34 tsiviilisikut

Süüria president Bashar al-Assad ütles pühapäeval, et valitsusväed peavad jätkama operatsiooni mässuliste valduses oleva Ida-Ghouta vabastamiseks hoolimata rahvusvahelisest survest see lõpetada.

Süüria režiimiväed on vallutanud rohkem kui veerandi Ida-Ghouta enklaavist, mis on veel mässuliste kontrolli all. Damaskusest ida pool asuvas Ida- Ghoutas elab umbes 400 000 tsiviilisikut, enklaavi kontrollib suur hulk relvarühmitusi, millest osa on esindatud vaid piirkonna mõnes osas. Peajõud moodustavad islamistlikud rühmitused Jaish al-Islam, Faylaq al-Rahman ja Ahrar al-Sham.