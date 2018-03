Vatikani kardinal Pell saabus Austraaliasse kohtukuulamisele

Kardinal Pell on talle esitatud süüdistused mitmeid korda tagasi lükanud.

"Ma olen süütu selles, mis puudutab neid süüdistusi, need on valelikud... Mulle on vastumeelne juba seksuaalse ahistamise mõtegi," ütles 76-aastane kardinal sügisesel istungil.