Lõuna-Korea saadab Põhja-Koreasse esmaspäeval delegatsiooni

Delegatsiooni kuulub kümme inimest, nende seas on ka riikliku luureteenistuse juht Suh Hoon. Esindajaid juhib Lõuna-Korea presidendi kõrgeim riikliku julgeoleku nõunik Chung Eui-Yong, teatas Mooni pressiesindaja.

Delegatsioon viibib Põhja-Koreas teisipäevani. Seejärel sõidetakse Washingtoni, et võimalikest edusammudest ülevaade anda.

Põhja-Korea teatas laupäeval, et soovib läbirääkimisi Ühendriikidega, kuid lükkab tagasi Washingtoni eeltingimused ja nõudmise, et riik peab esmalt näitama tahet oma tuumaprogrammist loobuda. Soul teavitas Pyeongchangi taliolümpiamängude lõputseremoonia ajal, et Lõuna-Koreas viibinud Põhja- Korea delegatsioon teavitas naaberriiki nõusolekust pidada USA-ga kõnelusi.