Itaalia peaministriks on tõusmas Kremliga mehkeldav paremäärmuslane

Kuna ühelgi rühmitusel ei ole selget enamust, kinnitavad esialgsed tulemused, et läbirääkimised valitsuse moodustamiseks kujunevad pikaks ja keeruliseks.

Paremtsentristliku koalitsiooni sees näitavad esialgsed tulemused immigrantidevastase euroskeptilise Põhjaliiga edu ekspeaminister Silvio Berlusconi Forza Italia ees, mis tähendab, et järgmiseks peaministriks on tõusmas Põhjaliiga juht Salvini, mitte Berlusconi partei soosik, Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani.