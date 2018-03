Video: Sobtšakile tungiti Moskvas kallale

Vahejuhtum leidis aset ajal, mil Sobtšak Mihhail Gorbatšovi sünnipäevaürituselt Peetri teekonnalossist väljus. Enda sõnul valati Sobtšak veega üle ja teda tõugati nii, et naine kukkus. Veega ründamist võib videolt näha, aga tõukamise kohta otseseid tõendeid pole.

Ründaja saatis oma tegu hüüdega «See on sulle Žirinovski eest!» Sellega viitas ründaja eelmisel nädalal toimunud teledebatile, mille käigus Sobtšak Vladimir Žirinovski veega üle valas. Žirinovski kostitas naist seepeale ropu sõimuga.

Moskva linnaduuma esimees Aleksei Šapošnikov vabandas presidendikandidaadi ees. Vabandan Ksenia ees siiralt. Täna juhtunu on provokatsioon ja huligaansus. Olen kindel, et korrakaitseametkonnad teevad asja selgeks ja süüdlased saavad karistada.» Ta lisas: «Mees, kes seda tegi, on Moskva linnaduumas stažeerimas ega kuulu linnaduuma alalisse aparaati ega ole ka minu abi.»