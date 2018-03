Ida-Ghoutasse jõudis esimene abikonvoi

ÜRO teatel saadeti enklaavi 46 veokit, mis suunduvad sealse suurima linna Douma poole. Tegu on esimeste abisaadetistega, mis piirkonda pärast veebruari keskel alguse saanud Süüria ja Venemaa õhurünnakuid jõuab.

Sellest ajast alates on enklaavis hukkunud vähemalt 719 tsiviilisikut, kellest paljud on lapsed. Ööl vastu tänast sai õhurünnakutes surma 14 tsiviilisikut. Opositsiooni väitel on vigastatuid Ida-Ghoutas vähemalt 5640. Enklaavis on lõksus umbes 393 000 tsiviilisikut.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) teatel eemaldasid Süüria valitsusele lojaalsed ametnikud veokitest 70 protsenti seal olnud varudest. Näiteks võeti ära paljud esmaabi andmiseks vajalikud vahendid. Sellega loodetakse kindlustada, et mässulised Ida-Ghoutas arstiabi ei saaks.

ÜRO humanitaarasjade koordineerimise büroo (OCHA) teatas sotsiaalmeedias, et Süüria režiim ei lubanud enklaavi paljusid plaanitud abisaadetise põhikompomente ning kutsus elupäästva abi lubamist neljapäevaks plaanitud teises konvois.

ÜRO teatel toimetas ÜRO, Punase Risti ja Süüria Punase Poolkuu ühiskonvoi enklaavi meditsiini- ja toiduabi 27 500 inimesele.

Punase Risti sõidukid ootamas Ida-Ghoutasse sisenemist. FOTO: OMAR SANADIKI/Reuters/Scanpix

Süüria valitsusväed ja nende liitlased on suutnud vaid mõne päeva jooksul vallutada kolmandiku Ida-Ghouta aladest. Piirkond on alates 2012. aastast olnud mässuliste kontrolli all.

Kuigi ÜRO Julgeolekunõukogu nõudis juba rohkem kui nädal tagasi Ida-Ghoutas relvarahu kohest jõustamist, siis seda saavutatud pole. Selle asemel pakkus Venemaa välja iga päev viis tundi kestva relvarahu, mida on korduvalt rikutud.

USA on Süüria valitsusvägede ja Venemaa rünnakud hukka mõistnud ja süüdistanud neid tsiviilisikute tapmises. USA president Donald Trump ja Suurbritannia peaminister Theresa May pidasid eile telefonivestluse, milles nõustusid, et Süüria ja Venemaa on vastutavad kohalikele inimestele kannatuste põhjustamise eest.

Mõnede hinnangute kohaselt üritab Süüria enklaavi kaheks lõigata. Süüria riigimeedia andmetel tungivad valitsusväed mitmel suunal edasi ja on idast rünnates enda kontrolli alla saanud mitmed külad.

Süüria Inimõiguste Vaatluskeskuse andmetel on režiimiväed Doumast vaid kolme kilomeetri kaugusel. Süüria vägesid on süüdistatud tsiviilisikute tapmises, aga diktaator Bashar al-Assadile lojaalsed väed üritavad enda sõnul piirkonda terroristidest puhastada. Al-Assad kinnitas, et sõjaliste operatsioonidega Ida-Ghoutas jätkatakse.