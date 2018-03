Rootsi on valmis osalema ÜRO Donbassi missioonis

«Kui tuleb ÜRO julgeolekunõukogu otsus, on Rootsi valmis arutama osalemist sellises missioonis. Kui me langetame sellise otsuse, võib see tõsiselt mõjutada Baltimaade, Rootsi ja Soome julgeolekuolukorda,» ütles Hultqvist pärast läbirääkimisi Ukraina kaitseministri Stepan Poltorakiga täna Kiievis.