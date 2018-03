Kes paneb Itaalias valitsuse kokku?

Di Maio lisas, et partei on valmis alustama parlamendienamuse kokkusaamiseks arutelusid kõigi jõududega.

Salvini rõhutas, et peab kinni paremkoalitsiooni sisesest kokkuleppest, et tulevase peaministri nimetab erakond, kes saavutab koalitsioonis enim hääli.

«Ma ei ütle, et see pean olema mina, kuid meie meeskond on valmis,» ütles Salvini, lisades, et sõpradevahelistest kokkulepetest peetakse kinni.