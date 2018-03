Donbassi sõja kõige kuulsama tehase töötajad kardavad linnulaulu

Töö põrgu eeskojas. Avdijivka tööline rehitseb 1300-kraadise kuumusega söepõletusahjust ehk «patareist» välja pudenenud söekamakaid, et neid tagasi «kaminasse» lükata. Selliseid «kaminaid» on ühes ahjus veidi üle 70.

«Tootmise oleme pidanud peatama 15 korda, neist viis korda oli nii, et ma enam ei uskunud, et suudame tootmise taastada,» räägib Avdijivka koksikeemiatehase direktor Musa Magomedov. See on Donbassi sõja kõige kuulsam tehas, mis on kõik sõja-aastad töötanud rinde ühes kõige kuumemas kohas.