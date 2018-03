Saksamaa president tegi ettepaneku nimetada Merkel kantsleriks

President mängis uue koalitsioonileppe juures ka ise rolli. Nimelt oli just sotside endine esimees Steinmeier see, kes SPD toonase liidri Martin Schulzi nõusse sai ja veenis teda läbirääkimistega alustama.

Merkel tegi täna hommikul lühikese pöördumise ja sõnas: «Pärast kuue kuu möödumist on inimestel õigus tugevale valitsusele.»

President kirjutas Liidupäevale kirja, kus tegi ettepaneku Merkel uuesti ametisse nimetada. Liidupäev peab paika panema aja, mil hääletus toimub. Arvatakse, et kuupäevaks saab olema 14. märts.

Hääletusel tuleb Merkelil kindlustada absoluutne häälteenamus. Kui see ei peaks kantsleril õnnestuma, on Liidupäeval kaks nädalat aega, et absoluutne enamus saavutada. Nende kahe nädala jooksul pole piirangut selles osas, mitu hääletust läbi viia tohib.