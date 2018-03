Der Spiegel: Mida tunneb juht, kelle rongi ees on enesetapu sooritanud neli inimest?

Väljaõppe käigus soovitatakse rongijuhtidel eemale vaadata ja kõrvad katta, aga Kniesti sõnul see ei tööta. «See on võimatu, sul pole aega eemale vaadata,» sõnas ta.

Rongi seiskamise järel ronis Kniest oma kabiinist välja ja tõttas naise juurde. Sellega soovis ta vältida võimalust, et talle esitataks süüdistus selle kohta, et ta ohvrile abi ei andnud. Juhi sõnul ei tea ta seda, kas naine lamas rööbastel kõhuli või selili. Samuti ei näinud ta tema nägu.

Töökogemus aitas Kniestil õppida paremini raudteed lugema. Ta hakkas analüüsima võimalikke ohtlikke lõike ning mõtlema sellele, kus suitsiidsed inimesed endalt elu tahaksid võtta. Kniest õppis tundma kohti, kus inimesed ebaseaduslikult rööpaid ületavad. Tema sõnul on tühermaal kulgev raudtee ohtlikum kui see, mis on elamupiirkondades. Kõige suurema tõenäosusega sooritavad enesetapu just nooremad mehed.