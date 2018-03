USA: SDF teeb pausi võitluses IS-iga Süüria idaosas

USA toetusega Süüria Demokraatlikud Jõud (SDF), mille peajõu moodustavad kurdi võitlejad, suunduvad põhja Türgi sõjaväe rünnaku all olevasse Afrini enklaavi, mistõttu teevad kurdid äärmusrühmituse Islamiriik (IS) vastastes operatsioonides pausi, teatas Pentagon esmaspäeval.

Ehkki valdav osa IS-i käes olnud Süüria territooriumist on pühasõdalastelt ära võetud, on nende riismetel siiani kohalolek Süüria idaosas Eufrati oru keskosas (MERV).

Mõned piirkonnas tegutsenud SDF-i üksused on suundunud Afrini, kus enklaavi tunginud Türgi väed ja nendega liidus olevad Süüria ülestõusnud võitlevad kuuendat nädalat kurdi rahvakaitseüksustega (YPG).

"Pause operatsioonide läbiviimisel tuleb erinevatel põhjustel regulaarselt ette," ütles Pentagoni pressiesindaja kolonel Rob Manning. "Meie missiooni iseloom Süürias ei ole muutunud. Selle pausi tõttu ei kaota me silmist peaeesmärki, milleks on ISIS," sõnas ta IS-i teist nimekuju kasutades.

Teise Ühendriikide kaitseministeeriumi kõneisiku Adrian Rankine-Galloway sõnul jätab USA oma operatsioone IS-i vastu ja koalitsioon pole kaotatud pühasõdalastele tagasi neilt vallutatud territooriumi. "Oleme teadlikud mõnede SDF-i jõudude lahkumisest Eufrati oru keskosast ja me juhime jätkuvalt tähelepanu ISIS-e vastase võitluse häirimise potentsiaalsele hinnale."

Ta lisas, et SDF "jätkab ISIS-e ohjeldamist ja nõrgestamist MERV-is".

USA keskväejuhatuse (CENTCOM) ülem kindral Joseph Votel ütles eelmisel nädalal esindajatekoja relvateenistuste komiteele, et "meie mure on mõistagi, et tegevus Afrinis kahjustab meie jõupingutusi ISIS-e vastu".