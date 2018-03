USA kutsus Talibani Ghani rahupakkumist kaaluma

Talibani pressiesindaja Zabiullah Mujahid on konverentsi mustanud, säutsudes Twitteris, et konverentsil taotletakse Talibani "alistumist".

USA välisministeeriumi ametnik Alice Wells ütles, et on Ghani ettepanekust rabatud. "Kuulsin teda pakkumas väärikat protsessi. Talibanile ei pakuta alistumist, vaid väärikat protsessi poliitilise raamistikuni jõudmiseks," sõnas Ühendriikide välisametkonna Lõuna- ja Kesk-Aasia asjade büroo ametnik.

Taliban teatas läinud nädalal, et on valmis pidama USA-ga otsekõnelusi üle 16 aasta kestnud sõjale rahumeelse lahenduse leidmiseks, mainimata Afganistani valitsust, mida islamiliikumine peab Washingtoni käepikenduseks. Ühendriigid on kaua nõudnud, et rahuprotsessi eeldus on Talibani valmisolek pidada kõnelusi Kabuliga.