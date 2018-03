USA Mississippi vabariiklasest senaator lahkub aprillis senatist

Detsembris 80-aastaseks saanud Cochrani on vaevanud terviseprobleemid ja teda on viimastel kuudel Kapitooliumi künkal nähtud harva. Sügisel veetis ta mitu kuud kodus, naastes Washingtoni oktoobris, et kindlustada vabariiklastele vajalik enamus eelarvekava vastuvõtmiseks. Sestsaadik on ta hoidnud madalat profiili.

"Ma kahetsen, et minu tervisest on saanud püsiv väljakutse," teatas Cochran avalduses. "Mississippi rahva ja meie riigi teenimine on olnud mulle suurim au. Olen andnud endast parima, et langetada otsuseid meie riigi ja minu armastatud osariigi parimates huvides...Minu lootus on, et tehes selle teatavaks praegu, suudetakse tagada sujuv üleminek, et nende häält oleks ka edaspidi Washington DC-s kuulda."