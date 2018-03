Putin USA telekanalile: mul on ükskõik, kas süüdistatavad venelased sekkusid USA valimistesse

«Mul on täiesti ükskõik. Nad ei esindanud riiki. Nad ei esindanud Vene riigi huve,» ütles Putin. Ta lisas, et kui need isikud rikkusid Vene seadusi, siis neid ootab vastutus.

Samuti väitis Putin, et uus külm sõda pole alanud. «Need inimesed pole analüütikud, kes räägivad, et uus külm sõda on alanud. Nad tegelevad propagandaga.» Putini sõnul on Venemaa uusi ballistilisi rakette katsetanud ning katsetused läksid suurepäraselt.