ÜRO: Venemaa võis Süürias toime panna sõjakuriteo

Komisjon kinnitas, et Venemaa lennukilt heideti pommid alale, kus viibisid tsiviilisikud. Komisjonil on kogutud hulganisti tõendeid, mille hulgas on näiteks intervjuud tunnistajatega, fotod, videod ja ka satelliidipildid.

Siiski tõdes komisjon, et pole otsest põhjust arvata, et rünnak oli sihilikult suunatud Al-Ataribi turul viibinud tsiviilisikute vastu. Rõhutati, et mittejuhitavate pommide kasutamine tsiviilisikute poolt asustatud aladel võib tähendada, et tegu oli sõjakuriteoga.