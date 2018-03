Itaalia esimene mustanahaline senaator esindab paremäärmuslasi

Tony Iwobi valiti senatisse Itaalia põhjaosas asuvast Brescia linnast, mis on tähtis migratsioonikeskus.

«Uus seiklus on algamas,» ütles Iwobi pärast pühapäeval Itaalias peetud valimisi.

Iwobi sündis Nigeerias, kuid on elanud Itaalias alates 1970-ndatest aastatest. Ta on toetanud Liigat rohkem kui kaks aastakümmet ning kasutas valimiskampaanias hüüdlauset #StopInvasion, viitega rohkem kui 690 000 migrandile, kes on alates 2013. aastast Põhja-Aafrika kaudu üle Vahemere Itaaliasse saabunud.