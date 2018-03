USA presidendi majandusnõunik Cohn lahkus ametist

"Mul on olnud suur au teenida oma riiki ja edendada majanduskasvu soodustavaid poliitikaid ameeriklaste hüvanguks," kirjutas Cohn lahkumisavalduses.

"Valeuudiste narratiiviks on see, et Valges Majas valitseb KAOS. Vale! Inimesed ikka tulevad ja lähevad ning ma tahan tugevat dialoogi enne lõpliku otsuse langetamist," sõnas Trump Twitteris.