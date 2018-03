USA hinnangul lasi Põhja-Korea Kimi poolvenna tappa

"See avalik põlgus keemiarelva kasutamise universaalsete normide vastu näitab taas Põhja-Korea hoolimatut loomust ja toonitab veelkord, et me ei saa endale lubada Põhja-Korea massihävitusrelvade programmi sallimist mingil kujul," ütles välisministeeriumi eestkõneleja Heather Nauert.