Rõbka: mul on USA-le kaitse vastu pakkuda 16 tunni jagu salvestisi

Endine modell sisenes Taisse Vene passiga ja kardab nüüd, et ta antakse Venemaale välja. Rõbka väidab, et tal on helisalvestised Vene miljardäri Oleg Deripaska vestlustest, kes on Vene presidendi Vladimir Putini ja Ühendriikide presidendi Donald Trumpi endise nõuniku Paul Manaforti hea tuttav.