Tšetšeenias hukkus helikopteriõnnetuses vähemalt kuus inimest

«Vastab tõele, et Lõuna-Tšetšeenias kukkus alla helikopter,» kinnitas kohalik ametnik meediale.

«Helikopter kukkus alla üle 4000m kõrge Tuloi-Lami mäe lähistel,» teatas kriiskeskus. «Ilm [õnnetuspaigal] on halvenenud, udu tiheneb ja nähtavus on halb.»

Tšetšeenia presidendi Ramzan Kadõrov kinnitas, et kopter kukkus alla kõrgel mägedes keerukates oludes. «Saabunud teabe kohaselt on hukkunuid ja kannatanuid, nende hulka täpsustatakse,» märkis ta.

Sündmuskohale on saadetud kaitseametkonna, päästeteenistuse ja arstide meeskonnad.

Esialgsetel andmetel juhtus õnnetus kitsas kurus, kus mäeharjad on väga lähestikku, ütles Kadõrov, juhtides tähelepanu tõsiasjale, et kohalike võimude teatel olid seal keerulised ilmaolud.

Vabariigi juht lubas rakendada meetmeid ellujäänute päästmiseks, kui neid on ja avaldas sügavat kaastunnet hukkunute omastele.

Tunnen isiklikult paljusid piirivalve ohvitsere ja isikkoosseisu. Võin öelda, et need on väärikad, mehised inimesed, tõelised Venemaa isamaalased. Nende asjatundlikkuses ma ei kahtle,» sõnas ta.