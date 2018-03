Leedu ametnikud aitasid isikutel seadusvastaselt riiki tulla

«On olemas hall ränne. Süsteemis on ametnikke, kes seda teenindavad, me teame nende nimesid, need esitati täna. Palusin ministrit uurida, kui nad on ikka veel tööl, siis neid ei tohi seal olla,» ütles Bakas, kes tunnistas et neid ametnikke on üle viie.