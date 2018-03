Soome teadur: idanaabri pikaaegsed psühholoogilised katsed on muutnud meid ettevaatlikuks

«Isiklikult pean seda jälgiks, et on olemas Soome poliitikuid, kes külma sõja aegu tegid rõõmuga poliitilist koostööd Nõukogude võimudega. Mitte selles mõttes, et nad kõike heaks kiitsid või riigireeturid olid, aga nad tegid koostööd Nõukogude Liiduga. Ja nüüd pärast külma sõda, on neil samadel poliitikutel jultumust tulla Eestisse ja kritiseerida Eestit trauma pärast, mis teil tollest ajast on, sest Nõukogude võimud – samad isikud, kellega soomlased koostööd tegid - tapsid teid,» ütles Jantunen.