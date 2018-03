Sobtšak sõidab Krimmi läbi Ukraina

Äsja teatas Sobtšak, et taotles Ukraina saatkonnast luba Krimmi külastamiseks. «Saatsin juba kirja Ukraina saatkonda, ootame vastust. Saatsin ise. Kui ma sõidan Krimmi, siis ainult läbi Ukraina. Arvan, et see on õige,» ütles Sobtšak raadiousutluses.