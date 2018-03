Taanis algab kohus naisajakirjaniku tapnud leiutaja üle

Taani prokurör Jakob Buch-Jepsen esitas jaanuaris Madenile süüdistuse, milles väitis, et mees lõikas oma eraallveelaeval läbi ajakirjaniku kõri või kägistas ta surnuks. Lisaks mõrvale süüdistatakse leiutajat Walli surnukeha rüvetamises.

Madsen väidab, et Walli surm oli õnnetus, millega tal polnud midagi pistmist. Esialgu rääkis ta politseile, et allveelaeva luuk kukkus Wallile kogemata pähe. Peahaava aga ei leitud. Küll on ta tunnistanud hukkunu kehaosade merre heitmist.