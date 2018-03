Hiina: Pyongyangi ja Washingtoni läbirääkimistega tuleb kiiresti algust teha

Wang tervitas ettevaatlikult Souli teadaannet, et Pyongyang on teinud ettepaneku pidada USAga julgeolekutagatiste eest kõnelusi tuumarelvadest loobumise üle. Samuti nõustus Pyongyang pidama aprillis tippkohtumise Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni ja Lõuna-Korea presidendi Moon Jae-ini vahel.

Hiina esidiplomaat kutsus siiski ettevaatlikkusele, öeldes, et potentsiaalsed läbimurded Põhja-Korea tuumaküsimuses on varemgi tulemata jäänud. «Kolme meetri paksuse jää sulatamiseks kulub mõistagi rohkem kui üks päev. Vaatamata valgusele tunneli lõpus, ei kujune teekond sujuvaks. Ajalugu on meile küll ja veel näidanud, et millal iganes pinged poolsaared vähenevad, varjutavad olukorda erinevad sekkumised,» sõnas ta.