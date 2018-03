Putin õnnitles naisi luuletusega

«Meil on hea meel, et on selline suurpärane põhjus taas kord rääkida meie hunnitust lugupidamisest teie vastu, vaimustusest teie ilu ja helluse üle,» ütles Putin teleusutluses.

«Me teame, et naisterahva süda on kõige ustavam, tema andestus on kõige läbistavam ja emaarmastus tõeliselt piiritu. Kasvatada üles laps on õnn ja vastutus,» sõnas Vene president.