Taani leiutaja: sõitsin Walli surma järel allveelaevaga ringi ja kaalusin enesetappu

Taani prokurör Jakob Buch-Jepsen esitas jaanuaris Madenile süüdistuse, milles väitis, et mees lõikas oma eraallveelaeval läbi ajakirjaniku kõri või kägistas ta surnuks. Lisaks mõrvale süüdistatakse leiutajat Walli surnukeha rüvetamises.

Madsen väitis täna kohtus, et Walli surma põhjustas allveelaevas ootamatult langenud rõhk. Tema sõnul langes mootoririimis rõhk ajal, mil mees oli laevatekil ja naine allveelaeva sisemuses. Selle tagajärjel sattusid mürgised aurud allveelaeva sisemusse. Madseni sõnade kohaselt tähendas see, et tal polnud tekkinud vaakumi tõttu võimalik luuki avada.