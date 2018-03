Pildid ja video: Hispaania naised täna tööle ei läinud

Streigi kavandas 10 tööühingut, et nõuda sugude võrdsust, eriti kui see puudutab palku. Iseäranis oli märgata seda raadio- ja telejaamade puhul, sest paljudest saadetest puudusid tuntud naissaatejuhid ning- raadiohääled.

Kuigi Hispaania on naiste õiguste poolest maailmas esirinnas, teenivad mehed sellest hoolimata 14,9 protsenti naistest enam. See on veidi parem kui ELi keskmine, 16,2 protsenti.