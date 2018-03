Postimehe sõjareportaaž Donbassist: «Sõjaromantikat on kuhjaga, aga õiget sõda pole»

«Mürsud lendavad järjest siiapoole,» ütleb rinnet kaitsev 47-aastane Ukraina armee kapten «Skif» ja jääb seisma. «Nii, see tähendab, et esimestele positsioonidele me ei lähe. See pole ohutu, sest mürsud võivad väga ootamatult hakata meie suunas lendama.» Keegi ei tea, kuhu poole separatistid järgmisel hetkel tule keeravad.