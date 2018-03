Putini toetus on suurlinnades märkimisväärselt kukkunud

Riigi poolt kontrollitud sotsioloogiainstituudi VTsIOM andmetel on Putini toetus enne presidendivalimisi suurlinnades Moskvas ja Peterburis jaanuari keskpaiga ja veebruari keskpaiga vahel umbes 12 protsendipunkti võrra kukkunud. See tähendab, et endise 70 protsenti asemel on presidendi toetus nüüd natuke üle 57 protsendi.