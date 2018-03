Islandi peaminister: kaotame soolise palgalõhe 2022. aastaks

Uue seaduse kohaselt on rohkem kui 25 töötajaga ettevõtetel ja riigiasutustel vaja tõendada, et makstakse võrdset palka. Vastupidisel juhul tuleb maksta suuri trahve.

Islandit on pikalt peetud parimaks riigiks maailmas, kus naisena elada. Maailma Majandusfoorumi edetabelis on soolise võrdsuse indeksis viimased üheksa aastat hõivatud esikoht.

Islandi naised on kõrgelt haritud ja suur protsent neist töötab juhtivatel ametikohtadel. Riik toetab naisi, et nad saaksid karjääri kõrvalt ka perekondlikele kohustustele keskenduda. «Loodan, et ühel päeval saavutame soolise võrdsuse, aga olen teadlik, et sellel (soolisel ebavõrdsusel) on sügavad juured,» sõnas Jakobsdottir. «See võitlus on käimas,» lisas peaminister.