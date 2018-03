Türgi kohus mõistis 25 ajakirjanikku vangi

Peaaegu kõik vangistatud töötasid Güleni liikumisega lähedalt seotud meedias. USA-s elav Gülen on seotust riigipöördekatsega eitanud.

Muusik ja ajakirjanik Atilla Tas saadeti trellide taha kolmeks aastaks ja üheks kuuks ning ajakirjanik Murat Aksoy kaheks aastaks ja üheks kuuks. Mõlemad jäävad aga vabadusse tingimusel, et ei lahku Türgist.

Türgi on korduvalt rõhutanud, et alates 2016. aasta juulist kehtiva eriolukorra raames rakendatud meetmed on vajalikud Güleni mõju väljajuurimiseks ühiskonnast.