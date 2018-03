Kas mürgitatud venelane töötas vabakutselise spioonina?

Nii 66-aastane Skripal kui ka tema 33-aastane tütar Julia Skripal on haiglas kriitilises, kuid stabiilses seisundis. Nad leiti pühapäeva pärastlõunal Lõuna-Inglismaal Salisbury linnas ühe kaubanduskeskuse juurest teadvusetuna. Politseiallika teatel on närvigaas tuvastatud, kuid selle nime ei avalikustata.

Allikas tõdes, et kuigi tegu on haruldase ainega pole seda hästivarustatud laboris raske toota.

Politsei teatas eile õhtul, et Skripalile ja tema tütrele abi osutamise käigus närvigaasi mürgituse saanud politseinik Nick Bailey on ärkvel, suudab püsti istuda ja rääkida, kuid tema seisund on jätkuvalt tõsine. Politsei lisas, et ta oli üks 21 inimesest, kes tabamuse said.