Saksamaa valitsus sai paika

Sellega said pusletükid kokku ja selgus uue valitsuse koosseis. Kui varasemalt oli selge, et rahandusministriks saab SPD ajutine juht ja Hamburgi linnapea Olaf Scholz ning koht leitakse ka Heiko Maasile ja Katarina Barleyle, siis nüüd said need teated kinnitust.

SPD ministrite hulgas oli ka üks üllatus ja pereministriks nimetati Berliini Neuköllni linnaosa juhtinud Franziska Giffey.

Senine justiitsminister Maas asub uues valitsuses täitma välisministri rolli. Kolmapäeval ringlesid kuulujutud, mille kohaselt võtab välisministri koha omale hoopis eelmise Liidupäeva koosseisu ajal SPD parlamendifraktsiooni juhtinud Thomas Oppermann, kes praegu on Liidupäeva asepresident. Need väited osutusid valeks ja Maas nimetatakse nüüd senise välisministri Sigmar Gabrieli mantlipärijaks.

Rahva seas populaarne Gabriel on partei juhtkonnaga nugade peale sattunud ja jääb uuest valitsusest sootuks välja. Samas usub Gabriel, et Maas saab uues ametis suurepäraselt hakkama. 51-aastane Maas tegi justiitsministrina silmapaistvat tööd. Kõige suuremaks saavutuseks loetakse vastuolulist seadust, millega on võimalik karistada vihakõne levitajaid.

Heiko Maas. FOTO: Hannibal Hanschke/Reuters/Scanpix

Töö- ja sotsiaalministri ametikoha võtab üle SPD peasekretär Hubertus Heil. Seda kohta peetakse Saksamaa valitsuses üheks olulisematest, sest vastutatakse sotsiaaltoetuste eest. See tähendab, et Heili kontrollida on kõigi ministeeriumide peale suurim eelarve, mis on hinnanguliselt umbes 130 miljardit eurot.

Välisministriks saanud Maasi asemel võtab nüüd justiitsministri koha üle Katarina Barley. Kunagine SPD peasekretär oli eelmisel aastal ametis pereministrina.

Just pereministri ametikoht valmistas suurima üllatuse, sest ametisse nimetati Franziska Giffey. Varasemalt kohalikul tasandil tegutsenud naise nimetamine ministriks on väga haruldane, sest Giffey pole Liidupäevas töötanud. Berliini Neuköllni linnaosa juhtinud naine hüppas Liidupäevast üle ja maandus otse ministritoolile.

Katarina Barley (vasakul) ja Franziska Giffey. FOTO: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Scanpix

Scholzi sõnul on just Neuköllni juhtimine Giffey tööks hästi ette valmistanud. Linnaosa on koduks paljudele araabia päritolu inimestele ja seda on kirjeldatud probleemsena. Giffey on üritanud linnaosa muuta integratsiooni musternäidiseks. Samas on ta organiseeritud kuritegevuse vastu karm olnud.

Kantsler Merkel ja Giffey on ainsad Ida-Saksamaal sündinud uue valitsuskabineti liikmed. Kuna Saksamaa idaosast pärit poliitikud on suurest mängust tihti välja jäänud ja piirkond on mõnede hinnangul unustusse vajunud, siis eelmistel valimistel riisusid seal koore parempopulistid ehk Alternatiiv Saksamaale (AfD). Ida-Saksamaad üritatakse tõenäoliselt rohkem kaasata ka seetõttu, et loodetakse AfD-le vastupanu osutada.

Ka keskkonnaministri näol on tegu inimesega, kes varasemalt valitsuses olnud ei ole. Kuna senine keskkonnaminister Barbara Hendricks teatas kolmapäeval, et kavatseb uues valitsuses mitte osaline olla, siis sai tema asendajaks Svenja Schutze.