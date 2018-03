Paavst tuleb Eestisse 25. septembril

Tänane paavst on rahvuselt argentiinlane. See teeb temast esimese mitte-eurooplasest paavsti pärast 8. sajandil katoliku kirikut juhtinud Gregorius III.

Nagu ka tema kodanikunimi – Jorge Mario Bergoglio – ka viitab, on 81-aastase paavsti perekondlikud juured Itaalias. Tema isa perekond lahkus Itaaliast 1929. aastal. Kuigi paavst oli oma vanemate viiest lapsest vanim, on peale tema elus vaid üks õde.

Vaimulikukutsumuse ja jesuiitide orduga liitumiseni jõudis Bergoglio 21-aastaselt. Ta on hiljem tunnistanud, et noviitsina ta korra ka kahtles oma kutsumuses, kui armus ühte neidu, kuid kõhklused läksid siiski üle ja 23-aastaselt andis ta mungatõotused. Preestripühitsuse võttis ta vastu 33-aastaselt.

Vaatamata jesuiitide ordu ligi pooltuhat aastat pikale ajaloole on paavst Franciscus esimene oma ordu liige, kes on tõusnud kogu kiriku juhiks.

Samas polnud Bergoglio jesuiitidega väga lähedane juba kümnendeid enne paavstiks saamist. Väidetavalt on selle põhjuseks asjaolu, et ta ei toetanud 20. sajandi keskpaigast Ladina-Ameerika jesuiitide seas levima hakanud ülivasakpoolset vabastusteoloogiat, vaid kuulub siiski pigem kiriku konservatiivide tiiba.

Alates 2013. aastal ametisse saamisest on Franciscus ka selles mõttes erandlik, et temaga samaaegselt elab Vatikanis ka tema eelkäija Benedictus XVI. Seda põhjusel, et teoloogina juba enne paavstiks valimist kõrgelt hinnatud Benedictus XVI suutis leida viisi, kuidas murda tava, et kirikupea on ametis surmani, ja suundus omal algatusel emerituuri.