Ajakirjaniku tükeldanud Madsen: Kim Wallil oli väga tore õhtu

Madsen väidab, et Walli surm oli õnnetus, millega tal polnud midagi pistmist. Esialgu rääkis ta politseile, et allveelaeva luuk kukkus Wallile kogemata pähe. Peahaava aga ei leitud. «Ma tahtsin tema perekonda ja maailma säästa nendest detailidest…sellest, mis temaga surma hetkel tegelikult juhtus, sest see on õõvastav.»