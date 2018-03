ÜRO inimõigusjuht: Duterte vajab psühhiaatrilist ekspertiisi

Inimõigusvolinik Zeid Ra'ad Al Hussein tõi välja Manila sammud ÜRO ametnike vastu ja sõnas, et selle põhjal otsustades peaks Filipiinide president läbima psühhiaatriline ekspertiisi.

Zeid ja teised ÜRO inimõigusametnikud on asunud uurima Duterte vastuolulist uimastisõda.

Filipiinide politsei on tapnud üle 4100 arvatava narkokurjategija, kuid inimõigusorganisatsioonide väitel on tapetud veel 8000 inimest ning tegemist on inimsusvastaste kuritegudega.