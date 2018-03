Orbán tüürib Ungarit mittevabade riikide sekka

Mõttekoja Freedom House jaanuaris avaldatud värskes raportis on Ungari küll liigitatud vabade riikide sekka, kuid samas hoiatatakse, et riik on libisemas autoritaarsusesse ning populistliku valitsuse eestvedamisel lõhutakse demokraatlikke institutsioone. Maksimaalselt sajapunktisel vabaduseskaalal kogub Ungari 72 punkti.