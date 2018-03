Tusk esitas brittidele ultimaatumi ja külmutas Brexiti kõnelused

Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Donald Tusk ütles Dublinis Iiri peaministri Leo Varadkari kõrval seistes, et läbirääkimistel lähtutakse seisukohast: Iirimaa eelkõige. Tusk lisas, et habras rahuprotsess peab igal juhul säilima. «Seni, kuni Suurbritannia ei käi välja lahendust, millega oleks võimalik vältida nn kõva piiri, on väga keeruline ette kujutada progressi Brexiti-läbirääkimistel.»