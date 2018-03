Eesti naabruses asuvas Kingissepas tahetakse eesti kommunisti nimest vabaneda

18. märtsil, kui Venemaal toimuvad presidendivalimised, saavad Kingissepa elanikud valimisjaoskonnas lisaks riigipea kandidaatide nimekirjale veel ühe sedeli, kuhu tuleb «linnuke» märkida. Sedelil on üks küsimus: «Kas olete nõus, et meie linnale antakse tagasi ajalooline nimi Jamburg, mille omistas imperaator Peeter I?», vahendab portaal 47news.ru .

Ümbernimetamise pooldajate sõnul polnud Viktor Kingissepal linnaga mingit seost. Oponendid seevastu ütlevad, et üks Jamburg Venemaal juba eksisteerib ning paikneb see linn polaarjoone taga. Pealegi on praegused Kingissepa elanikud linna asustanud valdavalt 1960ndatel. Seetõttu peavad nad end kingisseplasteks ning ei tunne selle pärast piinlikkust.