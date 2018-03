Erdoğan: Türgi väed võivad iga hetk Afrini siseneda

«Nüüd on meie eesmärgiks Afrin ... Nüüdseks on Afrin sisse piiratud. Võime siseneda Afrini iga hetk, kui jumal annab,» ütles Erdoğan Ankaras parteiliikmetele. «Operatsioonid Afrinis jätkuvad, kuni see terrorimülgas on kuivendatud,» hoiatas Türgi president.