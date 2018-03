Ukraina julgeolekuteenistus teatas suurte terrorirünnakute ärahoidmisest

Ta oletas samuti, et reedel riigi juhtkonna atentaatide ettevalmistamise kahtlustuse

alusel relvakoormaga kinnivõetud sõjavangide vahetamise keskuse juhi Volodõmõr Rubani tegevust koordineeriti Venemaalt. «Kas te usute, et juhendit ei antud Moskvast?Meie ei usu,» ütles Grõtsak.

Tema sõnutsi on SBU-l põhjalikud tõendid, et Donbassi isehakanud vabariikide juhid, sealhulgas Aleksandr Zahhartšenko, on seotud Ukraina pealinnas terrorirünnaku ettevalmistamisega.