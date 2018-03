Kremli pressisekretäri tütrel on küberkiusamisest kõrini

«Mind solvatakse ja kiusatakse mu intelligentsi, eeldatava elustiili, välimuse ja sõprade tõttu,» kirjutas Peskova. Ta lisas, et negatiivsus ei pane teda kaaluma mitte vaid sotsiaalmeediast loobumist, aga ka oma elu lõpetamist. «See on küberkiusamise mõju,» seisis avalduses.

Samuti kurtis Peskova, et tema kriitikute hinnangul on ta osa Venemaa poliitilisest süsteemist, aga tegelikkuses ei ole ta Venemaa poliitika eest vastutav. 20-aastane naine elab ja õpib Prantsusmaal. Kriitikud on tihti pööranud tähelepanu tema rikkale elustiilile. Suhtlusvõrgustikus Instagram on tal rohkem kui 51 000 jälgijat.