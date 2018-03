KOHALIK VAADE. Kui kipud hiljaks jääma, süüdista selles maailmarahu puudumist!

Kui märkasid hiljuti, et sinu elektroonilised seadmed näitavad teist aega kui mobiiltelefon või arvuti, pole tegu pettekujutlusega. Euroopa elektri põhivõrguettevõtete koostööorganisatsioon (ENTSO-E), mis esindab elektripakkujaid 25 Euroopa riigis, kinnitas, et elektroonilised kellad on alates jaanuari keskpaigast jäänud kuni kuus minutit taha.