Video: miks on Prantsusmaa metsas hüljatud kiirrong?

Hüljatud rongi tõi inimeste ette sotsiaalmeedias varjunime AdcaZz kandev seikleja, kes selle jäädvustas ja üles laadis. Nüüdseks on video saanud rohkem kui 1,3 miljonit vaatamist.

«Ma pole midagi sellist varem näinud,» ütles ta France 3-le. Tema hinnangul näeb rongi sisemus välja selline, nagu inimesed oleksid sealt lihtsalt minema kõndinud. Ta ei avaldanud küll rongi täpset asukohta, aga vihjas, et see asub Põhja-Prantsusmaal Valenciennes'i linna lähedal.

Kuigi vandaalid on rongi kallal lõbutsenud, siis juhikabiin näeb välja kasutuskõlblik. Rongil on 13 reisivagunit ja kaks restoranivagunit. Video jäädvustaja sõnul on rongis palju asju, mida oleks võimalik taaskasutada.

Eurostar ise on öelnud, et rong «hoiustati» 2016. aastal. Ettevõtte sõnul pole rong hüljatud, see ootab lihtsalt lammutamist.

Lähedalasuv firma on lammutamise eest vastutav, aga nende territooriumil pole 400 meetri pikkuse rongi jaoks ruumi. France 3 andmetel on ettevõttel väga palju tööd ja see on põhjuseks, miks rongiga pole tegeleda jõutud.