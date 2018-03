Aafrika ainus naissoost president astub tagasi

Teda on süüdistatud heategevusorganisatsiooni pangakaardi eraotstarbelises kasutamises. Ostude summa olevat küündinud kümnete tuhandete dollariteni.

Naine astub tagasi pärast järgmisel nädalal toimuvaid Mauritiuse 50. iseseisvuspäeva pidustusi. Ta on ise oma käitumist eitanud ja öelnud, et maksis kõik raha tagasi. Gurib-Fakim on tuntud teadlane, kellest sai 2015. aastal president.