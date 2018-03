Lõuna-Sudaan teatas ÜRO raadiokanali sulgemisest

Võimudel ei pruugi aga õnnestuda raadiokanali saadete eetrisseminekut peatada, kuna selle raadiosaatja on pealinnas Jubas asuvas ÜRO baasis.

Piirideta Reporterite 2017. aasta meediavabaduse indeksis on Lõuna-Sudaan 180 riigi seas 145. kohal.

USA kehtestas veebruaris relvaembargo kodusõjas Lõuna-Sudaani vaenupooltele ning ärgitas sama tegema ka maailmaorganisatsiooni ja teisi riike. Jaanuaris kuulutas Ühendriikide suursaadik ÜRO juures Nikki Haley, et USA ei pea Lõuna-Sudaani presidenti Salva Kiirt enam sobivaks partneriks rahupüüdlustel.

Lõuna-Sudaani jõhkra kodusõja eest on ÜRO põgenikeagentuuri UNHCR hinnangul ainuüksi naaberriiki Ugandasse põgenenud üle miljoni inimese, veel miljon on leidnud pelgupaiga teistes piirkonna riikides. Kaks miljonit inimest on olnud sunnitud kodu hülgama ja leidma varjupaika mujal riigis.