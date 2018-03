Macron hoiatas Trumpi kaubandussõja eest

Saksa kantsler Angela Merkel väljendas varem päeval samuti USA otsuse pärast muret ja kutsus dialoogile hoogustuva tüli lahendamiseks. Kantsler rõhutas, et sellest olukorrast ei võida keegi ning oleks parem, kui tariife ei tuleks.

Euroopa Komisjoni kaubandusvoliniku Cecilia Malmströmi sõnul on dialoog Washingtoniga Euroopa Liidu parim variant Ühendriikide presidendi Trumpi tollitariifidest vabastuse saamiseks.

Komisjon on juba koostanud nimekirja Ameerika kaupadest, millele vastumeetmena tariifid kehtestada, nende seas pähklivõi, burbooni viski, apelsinimahl ja teksapüksid.

«Kindlasti ei ole õige Euroopale tariifide kehtestamine. Me oleme sõbrad, liitlased, me teeme koostööd. Me ei saa kuidagi olla USA julgeolekule ohuks olla, seega panustame erandile,» sõnas Malmström.