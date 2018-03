Putin: mind ei huvita, kui venelased USA valimistesse sekkusid

«Mis sellest, et nad olid venelased? Venelasi on 146 miljonit. Mis siis? Mind ei huvita. Mind ei saaks see enam vähem huvitada. Nad ei esinda Vene riigi huve,» lausus Putin.

President lisas, et süüdistuse saanud isikud ei töötanud Vene valitsuse heaks ja andis mõista, et ehk olid nad hoopis presidendikandidaatide palgal.

Kõige tuntum neist on Jevgeni Prigožin, kel on lähedad sidemed Kremli ja Putiniga. Prigožinit süüdistatakse «trollifarmina» kirjeldatud Peterburi firmasse Internet Research Agency raha pumpamises.

«Kas keegi usub tõesti, et Venemaa, tuhandete kilomeetrite kaugusel, mõjutas valimiste tulemust? Kas see ei tundu jabur, isegi sulle?» päris Putin ajakirjanik Megyn Kellylt. «Meie eesmärk ei ole sekkumine. Me ei näe, mis kasu me võiks sekkumisest saada.»